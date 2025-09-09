クエステトラは9月5日に、同社の提供するクラウド型業務プロセス管理システム（SaaS BPMS）「Questetra BPM Suite」の、東邦ガスネットワークへの導入事例インタビューを公開した。●ノーコード設計でIT部門に頼らず現場で自在に調整できる東邦ガスネットワークは、「導管部 他工事センター協議設計課」において2024年に「Questetra BPM Suite」を導入し、月間500件を超える申請業務を完全にデジタル化することで、工数削減と