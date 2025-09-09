2025年9月8日、韓国・デジタルタイムスは「製造業を中心とする労働市場の不振が解決されず、求職者1人当たりの求人件数が、アジア通貨危機直後の1998年以来、最悪となった」と伝えた。雇用労働部の発表によると、雇用サービス統合プラットフォーム「雇用24」を利用した8月の新規求人数は15万5000人だった。前年同月に比べ15％減少した。一方、「雇用24」を利用した新規求職者登録数は35万2000人で、4．1％増加した。求職者1人に対