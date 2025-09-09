板倉が語る！離れて思う日本のすごさ、素晴らしさ8月にオランダ1部の名門アヤックス・アムステルダムへ。欧州生活も6年以上となった板倉滉が、しみじみと感じる日本の便利さ、素晴らしさ、そして日本代表スタッフの素晴らしさを語り尽くす!!■欧州で心から欲する日本のアレアヤックス・アムステルダムでのデビューとなったオランダ1部リーグ（以下、エールディヴィジ）の第2節、ゴーアヘッド・イーグルス戦（8月17日）。僕として