4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた田尾安志氏は、ヤクルト・村上宗隆について言及した。田尾氏は村上について「飛距離だけ見たら、村上が日本で一番飛ばすバッターではないかなと思うんですよ。彼のホームランを見るの楽しみ。驚きですね、このペースは。村上の凄さを短期間ですけど、感じていますね」と絶賛した。村上は今季ここまで37試合の出場ながら、リーグ3位の18本