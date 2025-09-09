リビングデザインセンターOZONEでは、「探す・触れる・見直す秋の支度」と題して、“環境や新しい素材の技術と暮らし”をテーマに、人と地球のウェルビーイングを目指した暮らしのアイデアをお届けするものづくりワークショップ、プロダクト展示などを2025年9月11日(木)〜11月25日(火)に開催します。 リビングデザインセンターOZONE 「探す・触れる・見直す秋の支度」 会期： 2025年9月11日(木)〜11月25日(火)