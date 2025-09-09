東京商工リサーチが8月度の「全国企業倒産」状況を発表。小規模企業の倒産件数こそ一段落したものの、人件費増や物価高などの既存のリスク要因に加えて、新たにトランプ関税の影響が加わることで、年末の資金需要に対応できない企業が倒産に至る可能性が高いことが分かった。【前月は】7月の倒産件数は961件、9カ月ぶりに900件超え■企業倒産件数は3カ月連続で前年上回る8日、東京商工リサーチが8月の「全国企業倒産」を発表し