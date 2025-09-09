◆米大リーグブレーブス―カブス（８日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が８日（日本時間９日）、敵地・ブレーブス戦に中５日で先発し、６回５安打３失点、４奪三振の内容で降板し、メジャーデビューの昨季から２年連続の２ケタ勝利となる１０勝目はお預けとなった。初回３失点と苦しい立ち上がりも以降は驚異の修正力で立て直し。無失点投球を続け、７試合連続となるクオリティースター