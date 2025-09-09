「ブレーブス−カブス」（８日、アトランタ）カブス・鈴木誠也外野手が「３番・右翼」で出場。六回の第３打席で遊撃内野安打を放った。鈴木は５日のナショナルズ戦から４試合連続安打。０−３の六回２死一、二塁で、鈴木の打球は三遊間を破ろうかという痛烈なゴロ。横っ跳びで処理したブレーブス・金河成が二塁送球したが間に合わず、内野安打となった。２死満塁となり４番のクローアームストロングの打撃に期待が高まった