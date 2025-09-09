イギリス・ロンドンの王立裁判所の壁に、新たなバンクシーの絵が登場しました。裁判官がハンマーのように小づちを振りかざし、デモの参加者に襲いかかる絵。プラカードには血しぶきが飛んでいます。イギリスの覆面ストリートアーティスト、バンクシーは8日、裁判所の壁に描いた新作を発表しました。記者「バンクシーが新作を発表してからわずか2時間半ですが、裁判所の前には警備員が立ち、壁は既に覆われてしまっています」イギリ