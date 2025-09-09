日本代表は10日にアメリカ・オハイオのLower.comフィールドにてアメリカ代表との親善試合を戦うが、それを前に現時点での『代表チームパワーランキング』を作成したのは米『CBS Sports』だ。同メディアは2026ワールドカップ本番へ定期的にパワーランキングを作成していて、2か月前には日本を15位と評価していた。あれから2か月、今回のパワーランキングで日本は13位に順位を上げ、一方のアメリカは4つ順位を落として26位となってい