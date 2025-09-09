2022年からポルトガルの名門スポルティングCPでプレーしてきた日本代表MF守田英正。確かな戦術眼と技術を武器にサムライブルーでも主力として活躍を続けてきた。昨シーズンは度重なる怪我に苦しみながらも、スポルティングのリーグ2連覇に貢献している。ただ、30歳になった守田は、23日のナシオナウ戦で前半途中に交代。ルイ・ボルジェス監督は、「多くのことは言えない。彼は少し違和感があり、我々はリスクを冒したくなかった」