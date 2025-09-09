女優の吉行和子さん（享年９０）が２日未明、肺炎のため死去したことを所属事務所の「テアトル・ド・ポッシュ」が９日までに発表した。今年に入り、昭和に活躍した名女優の訃報が相次ぎ、３月に亡くなったいしだあゆみさんらに続いてまた一人スターがこの世を去った。吉行さんは１９５７年の舞台「アンネの日記」でデビュー。７４年の舞台「蜜の味」で紀伊國屋演劇賞。ドラマ「３年Ｂ組金八先生」シリーズでは家庭科教員の池内