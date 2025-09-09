◇W杯アフリカ予選チュニジア 1―0 赤道ギニア（2025年9月8日赤道ギニア・マラボ）サッカーの2026年W杯北中米大会アフリカ予選でチュニジアが3大会連続7度目の本大会出場を決めた。ホームで赤道ギニアに1―0で勝って7勝1分けとし、2試合を残してH組1位が確定した。アフリカ予選は9組に分かれたリーグ戦で各組1位が出場権を獲得。各組2位の中で上位4チームがプレーオフに進出し、勝者が大陸間プレーオフに進む。チュニジ