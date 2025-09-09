約1年後に控えるFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカに遠征中の日本代表は現地時間8日、翌日に行われるアメリカ代表との国際親善試合に向け、試合会場となる『Lower.comフィールド』にて公式練習を実施。練習終了後、MF伊東純也（ヘンク／ベルギー）がメディア取材に応じた。2日前に行われたメキシコ戦で後半から途中出場した伊東は「個人的には、もっとボールに触れてチャンスを作らなきゃいけない」と自身のプレーを振り