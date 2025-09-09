10日（現地時間9日）にアメリカ代表との国際親善試合を控える日本代表。FW小川航基（NEC／オランダ）が、ストライカーとしての働きに自信をうかがわせた。現地時間8日、日本代表はアメリカ代表戦の会場であるLower.com フィールドでトレーニングを実施。メキシコ代表戦から移動を伴う中2日でのゲームとなる中で、クラブ事情で離脱した堂安律（フランクフルト／ドイツ）以外の26名が調整した。トレーニング後、小川がメディア