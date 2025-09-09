アメリカの連邦最高裁は8日、ロサンゼルスなどで移民当局が人種や言語を理由に短時間の拘束や尋問を行うことを認める判断を示しました。トランプ政権が進める強硬な不法移民摘発の手法を後押しする判断となります。アメリカの連邦最高裁は8日、「不法滞在が疑われる場合に限り、その人物を短時間拘束し、尋問することができる」として、移民当局がロサンゼルスの周辺で人種や言語を理由に取り締まりを行うことを認める判断を示しま