【近未来ネコマタ ミウ】 発売日：8月頃 価格：28,490円 セール価格：19,655円 楽天ブックスにて、Bibi Buttonsから発売中のフィギュア「近未来ネコマタ ミウ」が特別価格で販売されている。セール価格は31%オフの19,655円。 本商品は、イラストレーターT-TRACK氏の原画を基にオリジナルキャラクター「近未来ネコマタ ミウ」を1/6