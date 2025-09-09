ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」の特別イベントが8日、東京都内で行われ、出演者の本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT（セントチヒロ・チッチ）、主題歌を担当するThis is LASTがイベント前に囲み取材に応じた。本作は、万人の心をとりこにする北くん（岩瀬）に魅了された浅田南（本田）、比留間東子（志田）、西野悠（増子）が、北くんを33％ずつシ