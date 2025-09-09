【コロンバス（米オハイオ州）＝星聡】サッカー日本代表の森保監督は８日、米オハイオ州コロンバスで９日（日本時間１０日）に行われる米国代表との国際親善試合の公式記者会見に臨み、６日のメキシコ戦から先発メンバーを大幅に入れ替える意向を示した。日本は、６日にメキシコと０―０で引き分けた米西部オークランドから時差３時間の長距離移動を挟み、中２日で米国戦に挑む。森保監督は「経験値の低い選手たちが出るので、