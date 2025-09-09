ＬＵＮＡＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが９日、Ｘを更新。バンドのドラマー・真矢が脳腫瘍と大腸がんのステージ４と公表したことを受け、「真矢は必ず帰って来る」とエールを送った。真矢は８日、バンドの公式サイトで５年前に大腸がんステージ４と診断され、７回の手術を経てツアーを完走したものの、先日めまいで倒れ、脳腫瘍と診断されたことを公表した。ＳＵＧＩＺＯは「彼が癌を患って５年。今まではファンの皆様