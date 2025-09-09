TBS系アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」とコラボしたキーホルダー「ミュージック・タッチ」が、発売された。実在する人気馬をモデルにデザイン化、NFC（近距離無線通信）チップが内蔵された機能で人気だ。キーホルダーをスマホに近づけるだけで、音楽やミュージック・ビデオ、サイトにアクセスできる。発売のユニバーサルミュージックでは「次世代の音楽・MVツールとして浸透させていきたい」と話している。「ウマ娘シンデレラグレ