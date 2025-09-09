長崎県警佐世保署は8日、佐世保市内の空き家に侵入して盗みを繰り返した疑いで、住所不定の無職の男（57）＝邸宅侵入、窃盗罪で公判中＝を長崎地裁佐世保支部に追送検し、捜査を終結したと発表した。侵入と窃盗の数は計58件（未遂含む）、被害総額は472万円相当に上る。男は敷地の雑草が伸びていたり、夜に明かりがついていなかったりした一戸建てを狙っていたという。署によると、男は2022年7月から今年5月にかけて市内の複数