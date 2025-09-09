9月9日午前8時53分頃、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】東京都、神奈川県、千葉県、静岡県で最大震度2の地震 東伊豆町震度2 県東部、伊豆で震度1 津波の心配なし（9日午前8時53分頃） 気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を