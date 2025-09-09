中学校の教室で、着替えをしていた女子生徒を盗撮したとして、京都府内の中学校教師の男が逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、京都府内の中学校教師・松岡寿俊容疑者（39）です。警察によりますと、松岡容疑者は9月5日午後1時40分頃から午後2時20分頃までの間、勤務する中学校の教室の隅にモバイルバッテリー型のカメラを設置し、着替え中の女子生徒5人の下着姿を盗撮した疑いがもたれています。学校から警察