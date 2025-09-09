大阪市浪速区のスーパーに刃物をもった男が押し入り、現金約21万円を奪って逃走しました。警察は強盗事件として男の行方を捜査しています。9日午前0時半すぎ、大阪市浪速区恵美須西3丁目の「アジアスーパー」で「包丁を持った強盗に襲われたようだ」と店員の知人から警察に通報がありました。警察によりますと、スーパーの倉庫で在庫整理中だった25歳の女性店員のもとへ白い仮面を被った男が近づき、首のあたりに包丁を突きつけて