金の小売価格が史上初めて1万9000円を超え、最高値を更新しました。田中貴金属工業が9日朝に公表した国内の金の価格の指標となる小売価格は、1グラムあたり1万9027円で、初めて節目の1万9000円を超えました。金の価格は今月に入り1000円以上値上がりしていますが、背景にあるのはアメリカ経済の不透明感です。トランプ大統領がFRB＝連邦準備制度理事会の理事の解任を表明するなど、アメリカの金融政策をめぐり混乱が起きているほか