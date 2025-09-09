【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、空軍司令部で、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧作戦を巡り、住民に対して「そこから出ろ」と改めて退避を強く迫った。「空軍はここ２日間で、ガザ市で高層ビル５０棟を倒壊させた」とも警告した。イスラエル軍はここ数日、イスラム主義組織ハマスによる軍部隊への監視場所になっているとして、ガザ市で高層ビルへの空爆を強めている。首相