米俳優アーノルド・シュワルツェネッガー（78）の長男でモデル兼俳優のパトリック・シュワルツェネッガー（31）が6日、10年来の恋人と挙式したことが分かった。米ニューヨーク・ポスト紙が報じたもので、パトリックは2023年12月に婚約を発表していたモデルアビー・チャンピオン（28）とアイダホ州にあるコー・ダリーン湖を見下ろすゴザー・ランチゴルフ＆レイク・クラブで、家族や親しい友人らを招いて永遠の愛を誓い合ったと