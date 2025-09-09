女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。9日までに所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が発表した。訃報を受け、芸能界からも追悼が相次いだ。TBSのドラマ「3年B組金八先生」などで共演した武田鉄矢は、「若い時に本当に可愛がってもらった、ベテランの女優さんで。褒めてもらうとうれしかったですね」とコメント。「一生懸命熱演すると“上手ね〜”ってのんびりおっしゃるんですよね。大好きな先輩でした