ＳＨＩＦＴが高い。８日の取引終了後、日経平均株価の定期入れ替えが発表され、ＳＨＩＦＴが新規採用となった。これを受け、同社株には日経平均株価に連動するインデックスファンドなどからの買いを期待する買いが流入している。一方、除外が発表されたシチズン時計には売りが膨らんでいる。１０月１日の算出から入れ替える。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PR