ノリタケが変わらずを挟んで９連騰。１９９７年以来の高値圏で推移している。アクティビストとして知られるストラテジックキャピタル（東京都渋谷区）がノリタケの株式を買い増していたことが、９日の取引終了後に明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、ストラテジックキャピタルの保有割合は５．１０％から６．１０％に上昇した。報告義務発生日は１日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重