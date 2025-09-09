アトラエが７日続伸、カイ気配スタートで上げ足を一気に強め、一時３９円高の８５９円まで上値を伸ばし約１カ月ぶりに年初来高値を更新した。成功報酬型のＩＴ・エンジニア向け求人メディア「Ｇｒｅｅｎ」を展開しており、生成ＡＩ市場の拡大とともにＩＴ人材に対する需要が急増するなかで商機を捉えている。２５年９月期営業利益は前期比８％増の１８億円予想と連続過去最高更新が見込まれている。また、株主還元にも積極