トランスジェニックグループが３日ぶりに反発している。８日の取引終了後、三重大学との共同研究の成果である遺伝子改変ゼブラフィッシュを用いたスクリーニング系構築に関する論文が、薬理学雑誌「ＦｕｔｕｒｅＰｈａｒｍａｃｏｌ」に掲載されたと発表。これを好材料視した買いが入っている。同研究成果は、炎症・免疫研究や創薬に役立つ高精度・高速なスクリーニング系を確立したもので、創薬開発のコスト