ステラファーマは反落。この日午前９時ごろ、主要取引先のネオクリティケア製薬（神奈川県厚木市）が破産手続きに入ったため、取引を停止することになったと発表した。自社製品（ステボロニン）の製造委託先の一つだった。会社側では一定数の在庫を確保しているとした上で、供給計画の見直しを検討しているとした。業績予想への影響は現在精査中という。これがネガティブ視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS