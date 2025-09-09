コスプレーヤーえなこ（31）が8日、インスタグラムを更新。パジャマ姿を公開した。えなこは「今日も早起き」とつづり、ボタンを開けた上だけ着たパジャマから下着をチラ見せする、まだ眠たそうな表情の最新ショットを公開した。この投稿に「今日も凄い可愛いぞ」「寝不足気味だね」「めちゃくちゃ眠そう」などのコメントが寄せられている。