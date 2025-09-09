TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が8日、自身のインスタグラムを更新。阪神タイガースの2年ぶりのセ・リーグ優勝を祝福した。宇賀神アナは「阪神タイガースプロ野球史上最速優勝おめでとうございます！」とつづり、阪神のユニホーム姿に近本光司選手の名前入りタオルを広げた、笑顔のショットを公開した。「藤川監督の掲げる『凡事徹底』の言葉通り、チーム一丸となって日々の努力を積み重ねられた結果がこの優勝につながったの