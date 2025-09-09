元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が8日、インスタグラムを更新。第5子女児の生後1カ月を報告した。辻は「今日で我が家の次女の夢空が産まれて今日で1ヶ月が経ちましたぁ※オムツで1ヶ月記念アート」とつづり、オムツを「1カ月」と並べた中に次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが横になる姿を公開した。そして「早い…早すぎる…ついこの間までお腹に居たと思ったのにもう1ヶ月かぁ早いなぁ…もう今日で新生児も終わ