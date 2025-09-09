歌舞伎俳優の中村歌昇（36）が8日までに自身のインスタグラムを更新。歌舞伎独特の化粧法「隈取」をする様子の動画を公開し、反響を呼んでいる。中村歌昇は歌舞伎座で上演されている「秀山祭九月大歌舞伎」の演目「菅原伝授手習鑑」で松王丸を演じており、動画では「松王丸ができるまで」とした“メーク動画”を公開。素顔の状態から、首や顔を白く塗り目元に赤いライン、黒く強い眉を引く姿まで、貴重な姿がアップされた。この動