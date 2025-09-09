元HKT48でタレントの田中美久（23）が8日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのアザーカットを公開した。田中は「スピリッツ表紙発売日」と記し、抜群のスタイルを際立たせた黄色のビキニ姿や、夏らしい花柄の浴衣ショットを披露。「エモい夏休みになった？」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「浴衣ビジュ最強」「透明感やばいな」「最高級BODY」「破壊力すご過ぎ」などのコメントが寄せられている。