俳優でエッセイストの吉行和子さんが２日、肺炎のため死去したことが８日、明らかになった。所属事務所のテアトル・ド・ポッシュが発表した。９０歳。東京都出身。葬儀は近親者のみで執り行われた。吉行さんは、ＴＢＳドラマ「３年Ｂ組金八先生」の第１シリーズ（１９７９年）、第２シリーズ（１９８０年）に家庭科教員の池内友子役として出演し、親しまれた。金八シリーズの教員を演じた俳優では、今年７月、服部肇役の上條