【ワシントン＝中根圭一】世界の公衆衛生対策を先導する役割を期待されている米疾病対策センター（ＣＤＣ）で、大きな混乱が生じている。ワクチン懐疑派のロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官がワクチン政策での対立を理由にＣＤＣ所長の解任を決め、別の幹部が辞任。感染症対策の指揮官が不在となり、機能不全となっている。解任された所長は、スーザン・モナレズ氏。連邦政府機関に長年勤めたベテランの科学者だが、反ワク