【ゴルフ5レディス】最終日荒木優奈（20）が通算12アンダーでルーキー2人目の優勝を手にした今大会は1996年にスタート。今年で30回目を迎えた。今回の舞台は3回目の開催だが、2017年大会の香妻琴乃の「大たたき」を覚えているファンも多いのではないか。【もっと読む】小祝さくらは「加齢の影響」漏らしていた…ツアー6週連続欠場の深刻度香妻は17番パー3の第1打をグリーン左下のバンカーに入れた。このバンカーは約6メート