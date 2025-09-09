最終回まで残り3週間となったNHK朝ドラ「あんぱん」。ヒロインの「のぶ」を演じるのは今田美桜（28）だが、その演技力と存在感でたびたび話題になり、多くの視聴者を魅了したのは、のぶの妹・蘭子を演じる河合優実（24＝写真）ともっぱらだ。【さらに読む】「あんぱん」今田美桜の“若見え問題”も吹き飛ぶ！ミセス大森の好演と美声で終盤も激アツ「昨年放送された阿部サダヲさん主演の連ドラ『不適切にもほどがある！』（TBS系