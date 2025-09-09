新庄市の中学校で8日夕方、校内にあった扇風機などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。警察や消防によりますと８日午後5時前、新庄市松本の日新中学校で「2階の放送室に煙が充満している」と男性職員から119番通報がありました。駆け付けた消防が放水し、火はおよそ30分後に消し止められました。この火事で放送室隣の相談室にあった扇風機1台とじゅうたんの一部、およそ0.3平方メートルが焼けました。出火当