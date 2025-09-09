日経平均株価が取引時間中で史上初めて4万4000円台にのせました。【画像】9月9日朝の日経平均株価9月9日朝の日経平均株価は、前日のアメリカの株高の流れを受けて取引開始直後から、8月19日につけた取引時間中の最高値を更新しました。その後、史上初めて4万4000円台まで上昇しています。（ANNニュース）