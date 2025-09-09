とちぎテレビ 2025年09月09日午前08時53分ごろ、千葉県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは千葉県、東京都、神奈川県、静岡県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．０と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 提供：ウェザーニュ&#