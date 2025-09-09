家族という名の鎖に縛られ、弱った親を介護する。ふと心に忍び寄るのは、虐待をしてしまいたいと思うほどの負の感情ーー。上記のシチュエーション、まったくピンと来ない人も多いだろう。しかし、いざ介護をすることになった肉親が、日常的に暴力をあなたに振るっていた「毒親」だとしたら？『余命300日の毒親』（KADOKAWA）は、がんで余命1年と宣告された「毒親」の父に、一人娘のヒトミが介護から逃げる方法を模索することから始