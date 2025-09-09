石破茂首相は、参院選での自民党の大敗が引き金となり、党内で退陣を求める動きが強まった中で、9月7日に退陣を表明。参院選直後、石破氏は続投の意向を示し「国家国民への責任を果たす」と説明していたが、党内では「選挙結果の責任を取らない姿勢は許容できない」との批判が噴出。若手議員を中心に総裁選の前倒しを求める署名活動が広がり、「石破おろし」の動きが顕在化していた。選挙公約や日米関税交渉の取り組みなどを進