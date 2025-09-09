神戸刺殺事件の谷本将志容疑者は、過去にも傷害罪やストーカー規制法違反などの罪に問われ、’22年には執行猶予付きの有罪判決を受けていた。アメリカや韓国では、性的欲求に基づいた暴行、ストーキングなどの性犯罪に対し再発防止プログラムが設けられており、日本でも導入の是非が問われている。信州大学特任教授の山口真由氏は、トム・クルーズ主演の映画『マイノリティ・リポート』（2002年公開）を現実と重ね合わせ、近年