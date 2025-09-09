’25年度の学校基本調査(速報値)が公表され、通信制高校の生徒数は男女合わせて30万5221人と過去最高になった。全国の高校生の中で通信制高校通学者の占める割合は、9.6%に上る。不登校の生徒数は年々増加しており、通学が必須ではない通信制高校が受け皿となる傾向が強い。作家の乙武洋匡氏は、教育予算不足で疲弊する学校現場を考えれば「小中学校にも通信制を導入し多様な学びの場を提供すべき」と自説を展開する（以下、乙武